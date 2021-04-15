МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Разработанная ВЭБ.РФ таксономия, которая определяет фактические направления "зеленой" деятельности будет включать в себя как исключительно "зеленые" продукты, так и проекты, которые имеют полезный экологический эффект, но не являются полностью "зелеными", заявил вице-президент госкорпорации Дмитрий Аксаков.

"Таксономия, taxonomy — это фактически список направлений "зеленой" деятельности, то есть, какие виды деятельности в принципе можно можно отнести к зеленому финансированию…. Мы решили разделить таксономию на две части: первую часть мы, действительно, назвали "зеленой" — green taxonomy, а вторую часть мы назвали "переходная" — transition taxonomy. Transition — это как раз те проекты, которые в общем-то имеют полезный экологический эффект, но которые не относятся к тем отраслям, которые классически признаются "зелеными", например, нефтегазовая отрасль", — сказал он, выступая на конференции Российско-Германской внешнеторговой палаты и Deutsche Bank 2021.

По словам Аксакова, в нефтегазовой отрасли нельзя делать полностью "зеленые" проекты, однако деятельность отрасли может приносить значительный положительный эффект для "зеленой" повестки. "Мы решили, что если мы называем что-то "зеленым", то это должно в общем и целом соответствовать тем определениям "зелености", которые есть в международной практике", — пояснил он. Санкции США могут коснуться более 30 российских организаций

Также банкир назвал ключевые отрасли для финансирования с помощью "зеленых" финансовых инструментов. Так, по его мнению, "зеленое" строительство является наиболее классической "зеленой" отраслью, поскольку в нем используются экологически чистые строительные материалы и повышенная энергоэффективность. При этом "зеленая" промышленность, чистый транспорт и промышленная техника, наряду с водоснабжением и сельским хозяйством могут также активно использовать и развивать "зеленые" инструменты.

"Та система, которую мы разрабатываем совместно с министерством экономического развития, естественно, она подразумевает не только использование ВЭБом, она подразумевает использование любыми финансовыми институтами, которые работают в России, в том числе и иностранными", — заключил Аксаков.