МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ отверг идею отказа от проекта "Северный поток 2" из-за ситуации на границе Украины и России и заявил, что прекращение строительства может даже ухудшить напряженность.

"Эту дискуссия, которую мы уже давно ведем. Позиция правительства всегда была предельна ясная", — заявил Маас в интервью телеканалу ARD, комментируя вопрос остановки строительства трубопровода. "Я также весьма скептически настроен к идее, что приостановка приведет к деэскалации со стороны Москвы — скорее, стоит опасаться, что результат будет противоположным", — заявил он.

Маас добавил, что никто не хочет усугубления конфликта на Украине. "Я думаю, в итоге у Москвы также нет никакого интереса в том, чтобы бои на востоке Украины вновь вспыхнули. Это война идет слишком долго", — добавил он.

Ранее глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы транспортировки газа в будущем по "Северному потоку 2" должны быть поставлены в зависимость от "поведения России".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США. ВЭБ рассказал об особенностях "зеленой" таксономии

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Киев с 2014 года, когда украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе, неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать, а российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".