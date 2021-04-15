БЕРЛИН, 15 апр — ПРАЙМ. Восточный комитет немецкой экономики, объединяющий бизнес, работающий со странами Восточной Европы и Россией, приветствовал намерение администрации Джо Байдена назначить спецпредставителя по "Северному потоку 2", выразив надежду на то, что это позволит урегулировать разногласия между ЕС и США по трубопроводу.

"Мы приветствуем возможное назначение специального уполномоченного США по "Северному потоку 2" администрацией Байдена. Законы США по санкциям против "Северного потока 2" четко прописывают необходимость консультаций с европейскими союзниками перед введением санкционных мер. Мы как немецкий бизнес очень заинтересованы в открытом обмене мнениями с американскими партнерами и надеемся прояснить имеющееся недопонимание и найти общие решения. Как только будет определен кандидат (на должность), мы как Восточный комитет готовы организовать соответствующие консультационные встречи", — заявил председатель комитета Оливер Гермес, слова которого приводит его пресс-служба. В Совфеде рассказали, как снизить уровень бедности

Он отметил, что, по его мнению, в американских дебатах курсирует неверное представление о трубопроводе. По его словам, в Европе имеется более 30 терминалов по приему сжиженного газа, а потому "Северный поток 2" не создает большой зависимости от России, а наоборот, обеспечивает стабильные цены на европейском газовом рынке. Также "Северный поток 2" не несет угрозы газоснабжению Украины и Польши, поскольку они потребляют газ из других источников, продолжил он. При этом он допустил, что эти страны могут потерять доходы от транзита российского газа, но такой же риск представляют и другие газовые проекты в Европе, направленные на диверсификацию поставок.

Украина же, считает Гермес, может воспользоваться своими "огромными пространствами", чтобы с поддержкой Германии развивать водородную энергетику и экспортировать этот вид топлива в Европу.

Гермес подчеркнул, что "Северный поток 2" реализуется в соответствии с законами ЕС, а "любое вмешательство извне в форме экстерриториальных санкций подрывает суверенитет Германии и ЕС, а также нарушает международное право". "В двусторонних вопросах должен обсуждаться тот факт, что США продолжают реализовывать энергетические проекты с Россией, в том числе импортирует рекордные объемы нефти, в то же время угрожая санкциями европейскому энергетическому проекту с Россией", — добавил Гермес.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.