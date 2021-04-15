2021-04-15T14:14:36+03:00

2021-04-15T14:14:47+03:00

2021-04-15T14:14:36+03:00

2021

https://1prime.ru/energy/20210415/833471373.html

В Госдуме назвали срок завершения "Северного потока - 2"

Энергетика

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Завершение строительства "Северного потока — 2" ожидается не позднее лета этого года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике. ПРАЙМ, 15.04.2021

северный поток - 2, новости, энергетика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

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