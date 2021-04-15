2021-04-15T14:14:36+03:00
2021-04-15T14:14:47+03:00
2021-04-15T14:14:36+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210415/833471373.html
В Госдуме назвали срок завершения "Северного потока - 2"
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Завершение строительства "Северного потока — 2" ожидается не позднее лета этого года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике. ПРАЙМ, 15.04.2021
северный поток - 2, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83309/97/833099771.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83309/97/833099771.jpg
https://1prime.ru/images/83309/97/833099770.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83309/97/833099770.jpg
https://1prime.ru/images/83309/97/833099758.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83309/97/833099758.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Завершение строительства "Северного потока — 2" ожидается не позднее лета этого года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике.