МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба призвал российские газовые компании вернуться в страну.

"Через вас мы обращаемся ко всем российским компаниям, которые работали в нашей стране, с призывом вернуться. В частности, к компаниям, которые работали в газовой сфере", — сказал Дбейба на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ливия намерена нарастить добычу нефти

"И мы хотим возобновить работу и активизировать работу по контрактам, подписанным с российскими экономоператорами до 2011 года", — отметил он.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в Ливии происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. Обе стороны обвиняли внешние силы в поставках оружия и техники противникам.

Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.

Новым главой Президентского совета был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи, главой переходного правительства — ливийский бизнесмен и политик Дбейба. В конце марта новому ливийскому правительству были переданы полномочия от властей на западе и востоке страны.