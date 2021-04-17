ТАШКЕНТ, 17 апр — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" и власти Узбекистана продолжают работу над текстом контракта по строительству атомной электростанции (АЭС) в республике, заявил в субботу советник генерального директора "Росатома" Александр Мертен.

В начале сентября 2018 года правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

"Сейчас мы работаем над текстом контракта, это большая и многоплановая работа. Узбекистан только вступает на путь создания атомной энергетики", — сказал Мертен в интервью интернет-изданию podrobno.uz, отвечая на вопрос о ситуации с проектом строительства АЭС.

Мертен отметил, что подписанию EPC-контракта предшествует много этапов. По его словам, в настоящий момент агентство "Узатом" разработало документ об оценке воздействия проекта на окружающую среду, также в республику должна посетить миссия МАГАТЭ по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review). "Все эти этапы нужно пройти, прежде чем перейти к подписанию контракта и начать строительство", — добавил представитель "Росатома".

Первоначально министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов заявлял, что миссия INIR была намечена на октябрь 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса визит экспертов МАГАТЭ сначала был перенесен на декабрь прошлого года, а позже – на первую половину 2021 года. Позднее агентство "Дуне" МИД республики сообщила, что миссия INIR состоится в апреле этого года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в феврале 2019 года утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Документ предусматривает, что строительство АЭС планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.