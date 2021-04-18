БАКУ, 18 апр — ПРАЙМ. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует разработку новых газоконденсатных месторождений и ведёт переговоры с заинтересованными сторонами, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов. Ливия просит вернуть российский газ

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что подтвержденные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров.

"…Касательно природного газа, прогноз на ближайшие десятилетия является довольно многообещающим. Ожидается, что спрос на газ в мире продолжит расти, даже когда будет падать спрос на нефть. Мы планируем разработку новых газоконденсатных месторождений, совместно с нашими партнерами и инвесторами. Вслед за месторождениями Умид и Абшерон, на очереди разработка месторождений и структур Шафаг-Асиман, Бабек и шельфовой акватории Абшеронского полуострова. В некоторых из этих проектов уже участвуют компании-партнеры, по другим ведем переговоры с заинтересованными сторонами", — сообщил Ахмедов.

Контракт на разработку блока "Шафаг — Асиман" был подписан в октябре 2010 года между ВР и SOCAR. Компании имеют в нем равное долевое участие — 50 на 50%. Контракт рассчитан на 30 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Блок расположен в открытом море в 125 км юго-восточнее Баку, его площадь равна 1,1 тысячи квадратных километров. Глубина моря в районе перспективной структуры составляет 650-800 метров. По первоначальным оценкам SOCAR, запасы "Шафаг — Асиман" составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата.