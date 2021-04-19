МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Сооружение первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с ядерным реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 в Томской области начнется осенью нынешнего года, сообщило официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом". Чехия исключает "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы"

"Строительство БРЕСТ-ОД-300 начнется осенью", — пишет издание.

Этот энергоблок необходим для отработки технологий атомной энергетики будущего. В феврале нынешнего года Ростехнадзор выдал предприятию госкорпорации "Росатом" "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область) лицензию на строительство энергоблока БРЕСТ-ОД-300.

Эксплуатация энергоблока БРЕСТ-ОД-300 ранее в качестве плановых событий вошла в энергетическую стратегию РФ до 2035 года, утвержденную правительством России весной 2020 года.

Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт, основу которого составит реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 с тяжелометаллическим теплоносителем, свинцом, должен стать ключевым объектом опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на площадке СХК в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв". Помимо энергоблока, ОДЭК включает комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300, а также комплекс по переработке отработавшего топлива. Комплекс позволит создать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое. Ранее сообщалось, что пуск реактора БРЕСТ-ОД-300 намечен на 2026 год. Новак рассказал о планах интеграции с Белоруссией в энергетике

Реактор БРЕСТ-ОД-300 предназначен для практического подтверждения основных технических решений, закладываемых в реакторные установки со свинцовым теплоносителем в замкнутом ядерном топливном цикле, и основных положений концепции естественной безопасности, на которой эти решения основываются.

Свинцовый теплоноситель обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, он мало замедляет нейтроны, что принципиально важно для работы "быстрых" реакторов. Кроме того, свинец имеет высокую температуру кипения (около 1,8 тысячи градусов Цельсия), он химически инертен при контакте с водой и воздухом, не требует высокого давления в контуре теплоносителя.

Сочетание свойств тяжелого свинцового теплоносителя и плотного теплопроводного нитридного топлива создает условия для достижения полного воспроизводства ядерного "горючего" и исключает наиболее тяжелые аварии – с неконтролируемым ростом мощности (как в Чернобыле) и потерей отвода тепла от активной зоны реактора (как в Фукусиме). В этом и заключается суть естественной безопасности реактора БРЕСТ-ОД-300.