МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Цены на бензин в Москве за неделю с 12 по 19 апреля перестали расти, а дизельное топливо даже подешевело на 7 копеек после непрерывного увеличения цен в течение нескольких месяцев, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Регионы получат доходы с акцизов на бензин в 2030 году

По данным на 19 апреля, цена бензина Аи-92 зафиксировалась на уровне 45,24 рубля за литр, а Аи-95 — 49,82 рубля. Немного подрос в цене лишь бензин марки Аи-98 — на 3 копейки, достигнув средней стоимости в 56,38 рубля. Цена на дизельное топливо при этом перешла к снижению после трех месяцев роста — на 7 копеек за неделю, составив 49,28 рубля за литр.

Цены на бензины Аи-92 и Аи-95 в столице выросли за неделю только на заправках Shell, Аи-98 подорожал на АЗС "НефтьМагистрали".

На предыдущей неделе, с 5 по 12 апреля, цены на бензин и дизельное топливо в Москве замедлили рост, увеличившись в среднем на 2-6 копеек. Бензин в столице начал дорожать в середине декабря прошлого года, с тех пор Аи-92 в среднем подорожал на 1,69 рубля, Аи-95 — на 1,74 рубля, Аи-98 — на 2,09 рубля. Дизельное топливо в Москве дорожало с середины января, прибавив за это время в цене почти 1 рубль.