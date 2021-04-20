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2021
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Россия в феврале увеличила экспорт электроэнергии в два раза
Энергетика
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Экспорт электроэнергии из России в феврале увеличился в 2 раза по сравнению с февралем 2020 года — до 1,95 миллиарда кВт.ч, следует из материалов Федеральной таможенной службы... ПРАЙМ, 20.04.2021
экспорт, торговля, фтс, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в феврале увеличился в 2 раза по сравнению с февралем 2020 года — до 1,95 миллиарда кВт.ч, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
В месячном выражении показатель снизился на 12,5%.
Доходы от экспорта электроэнергии в отчетном месяце выросли в годовом выражении в 2,3 раза, до 84,5 миллиона долларов, в месячном — снизились на 14,3%.
Импорт электроэнергии в Россию в феврале составил 123,8 миллиона кВт.ч, что в 1,4 раза выше, чем в феврале прошлого года. По сравнению с январем 2021 года показатель снизился на 14,4%.
При этом в денежном выражении импорт вырос на 35% год к году, до 1,9 миллиона долларов. В месячном выражении — сократился на 8%.