МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в феврале увеличился в 2 раза по сравнению с февралем 2020 года — до 1,95 миллиарда кВт.ч, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Россия в марте нарастила поставки нефти в Китай

В месячном выражении показатель снизился на 12,5%.

Доходы от экспорта электроэнергии в отчетном месяце выросли в годовом выражении в 2,3 раза, до 84,5 миллиона долларов, в месячном — снизились на 14,3%.

Импорт электроэнергии в Россию в феврале составил 123,8 миллиона кВт.ч, что в 1,4 раза выше, чем в феврале прошлого года. По сравнению с январем 2021 года показатель снизился на 14,4%.

При этом в денежном выражении импорт вырос на 35% год к году, до 1,9 миллиона долларов. В месячном выражении — сократился на 8%.