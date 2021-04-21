МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Союз потребителей РФ предложил ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию, предполагается, что при такой шкале потребляющие более 100 кВт.ч в месяц на человека россияне будут платить более высокую цену за единицу энергии, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо союза премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Эксперт рассказал, как снизить разницу в ценах на свет в регионах России

Как пишут "Известия", союз потребителей РФ направил письмо Мишустину, в котором предложил ввести по всей стране прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Такая шкала предполагает, что при потреблении больше установленной нормы россияне будут платить более высокую цену за единицу энергии. В союзе считают, что это позволило бы экономить электричество. Сокращение потребления, в свою очередь, поможет решить проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для населения компенсируются завышенными расценками для бизнеса, полагают в союзе.

"За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт.ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт.ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5. Но каждому региону дать возможность устанавливать свой норматив — например, в зависимости от географической широты, то есть длины светового дня", — приводит газета слова председателя Союза потребителей Петра Шелища.

Повышать плату за превышенную норму разумно постепенно, например, можно предусмотреть увеличение цены за каждые новые 100 кВт.ч, уточнил Шелищ газете. Он также отметил, что расценки за потребление сверх нормы нужно приблизить к экономически обоснованным тарифам (то есть без учета механизма перекрестного субсидирования).

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