МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ в ближайшее время обсудит меры по ограничению экспорта бензина из страны, но они нужны только в периоды пикового спроса, а сейчас такой необходимости нет, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Цену бензина снизят на четыре тысячи рублей за тонну по формуле демпфера

"Мы обсудим в ближайшее время и послушаем рекомендации, которые есть не только от Минэнерго, но и ФАС, Минэкономразвития. И совместно примем решение, исходя из того, какие могут быть от этого положительные либо отрицательные моменты. Могут быть последствия и отрицательные, в плане того, что компании могут снизить объемы производства. Нужно взвешивать все за и против", — сказал Новак.

"Эта мера, она целесообразна в периоды, когда у нас могут быть проблемы с балансом. Не в течение года, а в весенние полевые работы, осенние полевые работы, когда растет спрос и заводы становятся на ремонты", — добавил вице-премьер.

На вопрос о том, ожидаются ли подобные проблемы летом, Новак ответил: "Нет, сейчас мы не ожидаем, поскольку все необходимые меры приняты, работает штаб Минэнерго в постоянном режиме. Но, как вариант, эта мера у нас существует, их достаточно много у нас, запасных мер".

Новак также сказал, что идея об ограничении экспорта из РФ пока обсуждается только по бензину, по дизелю никаких проблем нет. "(Речь идет — ред.) только о бензине, с дизельным топливом у нас нет проблем, достаточные объемы производятся и для экспорта, и для обеспечения внутреннего рынка. По бензинам пока у нас в два раза меньше производства, чем дизельного топлива", — добавил вице-премьер.