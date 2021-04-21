С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — ПРАЙМ. Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии будет расти приблизительно до 2050 года, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс. Минэнерго понизило прогнозы по добыче и экспорту газа

"C точки зрения компактности (размещения), долгосрочности и (минимизации) выбросов, на мой взгляд, лидирует с высокими конкурентными способностями атомная энергетика. Я считаю, что будущее электроэнергетики России без атомной энергетики невозможно, и в любом случае ее доля к 2035, 2040, 2050 годам будет расти", — сказал он, выступая в режиме видеоконференцсвязи на Российском международном энергетическом форуме.

"Мы ждем очень и малые атомные реакторы, которые позволят по-другому выстраивать развитие тех или иных регионов – особенно удаленных и труднодоступных территорий", — добавил Сниккарс.

В числе перспективных направлений развития российской энергетики он назвал и использование водорода как энергоресурса. "Водород выходит на самом деле на достаточно первый план. Если сейчас технически мы сможем эту ситуацию более четко облечь с точки зрения… и международных возможностей экспорта, и внутренних возможностей, то в части водорода мы тоже сможем продвинуться", — отметил он. Минприроды оценило ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Также, по оценке замглавы Минэнерго, в России будут продолжать развиваться газовая генерация и гидрогенерация, где определяющим фактором станут сроки строительства ГЭС и "соотношение цена/качество". При этом по срокам строительства наиболее конкурентным видом генерации являются, по мнению Сниккарса, возобновляемые источники энергии (солнце и ветер).

Выразив надежду, что по мере развития технологий создания промышленных накопителей энергии ВИЭ смогут конкурировать с традиционной генерацией, Сниккарс добавил, что она, тем не менее, останется базовой в ближайшие 15 лет. "Наша задача как регулятора заключается в том, чтобы обеспечить нужды экономики. Мы прекрасно понимаем, что с теми параметрами, которые у нас есть – я имею в виду и экономические, и технические, – мы не обойдемся без традиционной энергетики. Она останется базовой, ключевой… еще порядка 5-10-15 лет", — заключил он, уточнив, что подобная ситуация складывается не только в России, но и в других странах мира.