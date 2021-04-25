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Новак уверен, что "Северный поток 2" будет достроен
Энергетика
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Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Работа продолжается, и мы уверены, что... ПРАЙМ, 25.04.2021
северный поток 2, александр новак, россия, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — ПРАЙМ. Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Работа продолжается, и мы уверены, что она будет закончена", — сказал Новак в эфире программы телеканала "Россия 1" "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, будет ли доведено до конца строительство проекта.
Новак 23 апреля сообщил, что газопровод "Северный поток 2", по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам.