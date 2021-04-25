ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — ПРАЙМ. Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Эксперт рассказал о новых проблемах, возникших у "Северного потока 2"

"Работа продолжается, и мы уверены, что она будет закончена", — сказал Новак в эфире программы телеканала "Россия 1" "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, будет ли доведено до конца строительство проекта.

Новак 23 апреля сообщил, что газопровод "Северный поток 2", по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам.