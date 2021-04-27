МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Компания Nord Stream 2 AG может завершить строительство "Северного потока 2" и пусконаладочные работы в течение нескольких месяцев, есть шансы на получение Европой первого газа по этому газопроводу уже зимой, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Трубоукладчик "Северного потока 2" приступил к работам в водах Дании

Во вторник компания-оператор проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что судно "Академик Черский" приступило к укладке труб газопровода в водах Дании. С начала февраля укладкой труб там уже занимается трубоукладчик "Фортуна".

"Думаю, что строительство и пусконаладочные работы будут завершены в течение нескольких месяцев. Более точно сейчас сложно сказать, так как скорость укладки зависит от многих факторов, в том числе не поддающихся контролю", — сказал Гривач.

По его мнению, присоединение к строительству "Академика Черского" ясно показывает, что санкции США не смогли помешать его дооснащению и сертификации. "Есть очень хорошие шансы, что европейцы начнут получать газ по новому газопроводу уже предстоящей зимой", — заключил эксперт.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.