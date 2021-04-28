КИЕВ, 28 апр — ПРАЙМ. Цена на электроэнергию на Украине для населения до 30 июня останется прежней, на уровне 0,06 доллара за 1 кВт.ч, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в среду. На Украине резко поднялись тарифы на газ

Кабинет министров Украины ранее принял постановление, согласно которому с 1 января была отменена льготная цена на электроэнергию для населения. Ранее первые 100 кВт.ч отпускались по цене 0,9 гривны (около 0,032 доллара) за 1 кВт.ч, затем цена за 1 кВт.ч составляла 1,68 гривны (около 0,06 доллара). С 1 января на Украине действует единая цена — 0,06 доллара за 1 кВт.ч, и кабмин Украины регулярно продлевает действие ограниченной цены на электроэнергию.

"Сегодня продлеваем механизм действия возложенных специальных обязательств до 30 июня. Цена для населения остается без изменений – 1,68 гривны за кВт.ч", — заявил Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.

По его словам, новые правила устанавливают, что госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут продавать электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника.

С 1 января на Украине также подорожал газ. В стране с начала января проходят протестные акции из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 февраля правительство ввело государственное регулирование цен на газ до завершения карантина, введенного из-за коронавируса, или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны за кубометр, что позволяет снизить стоимость "голубого топлива" для населения в среднем на 30%.

Тем временем парламент принял постановление, которым предлагается кабмину вернуть льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии для бытовых потребителей. Также документом предлагалось правительству совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотреть возможность введения госрегулирования тарифов, в частности, установления наценки к тарифам на жилищно-коммунальные услуги (тепло, горячую воду, электроэнергию и природный газ).