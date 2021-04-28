МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает необходимым по мере возможности переводить существующие энергоносители на более экологические виды топлива, например, на газ. Медведев назвал сумму выручки от продуктов "Сколково"

Медведеву в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте" один из пользователей соцсетей из Красноярска сообщил, что Красноярск является одним из наиболее проблемных городов с экологической точки зрения, и "что существующие генерации работают на ископаемом местном буром угле", а также спросил, есть ли возможность эти ТЭЦ перевести на газ или другой вид экологичного топлива.

"На самом деле, конечно, надо постепенно все переводить на более экологические, сбалансированные виды топлива. А таким топливом, как минимум из того, что мы имеем, является газ. И понятно, что выбросы в атмосферу принципиально отличаются. В Красноярском крае ситуация действительно не самая простая, мы это знаем, естественно, в том числе вот и недавно серьезная авария была в Норильске", — ответил Медведев.

"Я думаю, что это в целом, для тех регионов, где существуют возможности поставки с магистралей газа — абсолютно правильная постановка вопроса, и нужно их плавно по мере возможности, потому что это тоже все-таки затраты, но переводить на более экологически современные виды топлива. Сейчас программа газификации, как вы знаете, реализуется активно, исхожу из того, что и Красноярск это затронет", — добавил он.