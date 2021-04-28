МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Средняя стоимость тонны авиационного керосина в РФ в апреле увеличилась в сравнении с мартовским показателем на 3,73%, до 49 747 рублей, сообщает Росавиация.

Стоимость авиатоплива с начала года демонстрировала рост в январе — на 0,03% к предыдущему месяцу, в феврале — на 1,43%, в марте — на 1,31%. В итоге с начала года стоимость этого топлива выросла более чем на 6%.