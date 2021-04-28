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Средняя стоимость авиатоплива в апреле выросла
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Средняя стоимость тонны авиационного керосина в РФ в апреле увеличилась в сравнении с мартовским показателем на 3,73%, до 49 747 рублей, сообщает Росавиация. Стоимость авиатоплива... ПРАЙМ, 28.04.2021
авиация, топливо, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Средняя стоимость тонны авиационного керосина в РФ в апреле увеличилась в сравнении с мартовским показателем на 3,73%, до 49 747 рублей, сообщает Росавиация.
Стоимость авиатоплива с начала года демонстрировала рост в январе — на 0,03% к предыдущему месяцу, в феврале — на 1,43%, в марте — на 1,31%. В итоге с начала года стоимость этого топлива выросла более чем на 6%.