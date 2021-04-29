БЕРЛИН, 29 апр — ПРАЙМ. Германия предоставит 2 миллиарда евро для поддержки международной кооперации по водороду, в том числе для российско-германских проектов, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (ХДС) на открытии в онлайн-формате 13-го Российско-германского сырьевого форума. Германия допускает рост потребности в российском газе

"Германия закрывает свои примарные потребности в энергоресурсах уже сегодня на 75 процентов из экспорта… Мы намерены также в значительной степени экспортировать "зеленый водород". Мы запланировали в бюджете 9 миллиардов евро, из них 7 миллиардов — для развития водородной технологии в Германии и международных рынках, 2 миллиарда зарезервированы для поддержки международной кооперации, они предназначены также для проектов между российскими и немецкими компаниями", — сказал министр.

Он добавил, что Германия начала пилотные проекты с Саудовской Аравией, Чили по вопросу о развитии водородной промышленности. Аналогичные проекты "мы можем делать с Россией, Россия может стать важной частью международной водородной промышленности", считает министр.

Ранее Минэнерго России и министерство экономики и энергетики ФРГ подписали декларацию о намерениях сотрудничать в сфере устойчивой энергетики. О том, что стороны близки к подписанию данного документа, 15 апреля сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что документом предусматривается создание совместной рабочей группы по устойчивой энергетике под председательством глав минэнерго двух стран, а также подгруппы по водородной энергетике.