МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Цена на газ для населения Украины с 2014 года выросла на 1300% или в 14 раз, заявил в пятницу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Украине предсказали "бессмысленный и беспощадный" бунт

"Всего за 2014‒2021 годы цена на газ для населения выросла на 1300%, или в 14 раз, и это давно стало неподъемной ношей для большинства граждан… При этом удорожание коммунальных услуг существенно опережает рост реальных доходов населения. Например, по данным Минэкономики, средняя номинальная зарплата в Украине в феврале текущего года составляла 12 549 гривен (452,7 доллара), что лишь на 15,7% больше, чем в феврале 2020-го", — цитирует Медведчука пресс-служба на сайте партии.

По его словам, это привело к критическому росту задолженности по оплате ЖКУ. Граждане массово отказываются оплачивать коммунальные счета. С 2014 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась почти в шесть раз.

"Население не в состоянии ни оплачивать текущие платежи, ни гасить уже накопленную задолженность, рост которой в последние месяцы приобрел обвальный характер. Рано или поздно такая тенденция приведет к коллапсу всей системы жилищно-коммунального хозяйства", — отметил политик.

Долгие годы цены на газ на Украине регулировал кабинет министров через НАК "Нафтогаз Украины": сначала компания продавала газ так называемым облгазсбытам, которые затем поставляли топливо с наценкой домохозяйствам и промышленным потребителям. С 1 августа 2020 года газовые поставщики сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю, а "Нафтогаз" больше не должен продавать газ населению через газсбыты. В случае экстренных ситуаций, например, если газсбыт обанкротится или потеряет лицензию, его потребителей будет обеспечивать так называемый "поставщик последней надежды" (ПОН). "Нафтогаз" выиграл конкурс и определен кабмином "поставщиком последней надежды" до 2023 года.