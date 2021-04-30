МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Калмыцкое УФАС России выдало предупреждение "Лукойл-Югнефтепродукту" о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин на отдельных АЗС в Элисте, где проводилась специальная акция, сообщила служба. Минэнерго предлагает установить запрет на экспорт бензина на три месяца

"Калмыцкое УФАС России выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ООО "Лукойл-Югнефтепродукт", занимающей доминирующее положение в регионе на рынке реализации моторного топлива. В январе-апреле 2021 года организация устанавливала различные цены на бензин на АЗС Элисты", — говорится в сообщении.

Компания запустила на отдельных АЗС акцию, чтобы повысить лояльность клиентов и равномерно распределить их поток в течение суток. В частности, "Лукойл-Югнефтепродукт" на отдельных АЗС повысил днем цену на 40-60 копеек за литр бензина от общего уровня, а ночью снизил — на 10 копеек.

"УФАС пришло к выводу, что проведение подобной акции не может быть признано экономическим или технологическим обоснованием для повышения цены на бензин на отдельных АЗС. В связи с этим Калмыцкое УФАС России выдало "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукту" предупреждение о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин на АЗС компании, где проводилась акция", — добавляется в сообщении.

Предупреждение должно быть исполнено в срок до 11 мая 2021 года, в противном случае УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

ФАС в конце марта уже выдавала аналогичное предупреждение другой дочке "Лукойла" в Пермском крае. Параллельно с этим служба поручила своим территориальным управлениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты. Рост розничных цен на топливо в России последовал за ростом биржевых котировок, который начался в конце 2020 года.