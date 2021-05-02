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Украинцы осенью могут остаться без отопления
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Осенью на Украине все поставщики газа могут остаться без голубого топлива, а потребители — без горячей воды и без отопления, поделился мнением с "Обозревателем" глава... ПРАЙМ, 02.05.2021
отопление, газ, украина, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Осенью на Украине все поставщики газа могут остаться без голубого топлива, а потребители — без горячей воды и без отопления, поделился мнением с "Обозревателем" глава "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.
Как объясняет издание, после 20 мая 2021 года истекает срок действия Положения о наложении специальных обязательств (ПСО), согласно которому "Нафтогаз" должен продавать газ поставщикам тепла и горячей воды по установленному тарифу. После этого условия покупки газа будет определять рынок. Однако издание видит здесь предпосылки для коллапса.
"После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ. <…> Отопительного сезона может и не быть", — объяснил Блащук.
Издание отмечает, что вопрос отключения горячей воды и тепла на Украине сейчас зависит от правительства страны, Рады и местной власти, также свои предложения должно разработать Минэнерго. Если ситуация не разрешится, то в мае облгазы будут обязаны отключить газ, и жители страны останутся без горячей воды.