БЕРЛИН, 3 мая — ПРАЙМ. Немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения немецкого регулятора на строительство газопровода "Северный поток 2", говорится в заявлении пресс-службы организации. Эксперт рассчитал сроки завершения строительства "Северного потока 2"

"Третьего мая Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток 2". Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Иску предшествовала процедура возражения, которая началась в 2018 году и в последний раз была расширена в марте 2021 года после утверждения второй поправки. BSH отклонило это возражение 1 апреля 2021 года. Поэтому единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю — это подать в суд. В связи с поданной жалобой строительные работы на немецком участке пока не разрешены", — говорится в заявлении пресс-службы на веб-сайте Nabu.

В заявлении подчеркивается, что проект "Северный поток 2" "напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше". Подобное вмешательство в экосистему "должно в первую очередь компенсироваться компенсационными мерами", считают в организации.

"Кроме того, все более актуальным становится вопрос, нужен ли нам вообще этот трубопровод", — говорится в заявлении, подчеркивается, что проект "это динозавр инфраструктуры" невозобновляемой энергетики, который "ставит под угрозу энергетический переход".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.