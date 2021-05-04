МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Общий прогресс по проекту строительства Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома" составляет 75,1%, сообщил НИПИГАЗ (входит в группу "Сибур").

"Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ, которым управляет НИПИГАЗ, в апреле 2021 года составил 75,1%", — говорится в сообщении генподрядчика. Профилактическая санобработка Свободного и объектов Амурского ГПЗ началась 3 июня

На первом пусковом комплексе завода в настоящее время развернуты пусконаладочные работы. Предприятие полностью подключено к магистральному газопроводу "Сила Сибири". Выполнены все четыре врезки трубопроводов товарного и сырьевого газа.

Строительство Амурского ГПЗ с планируемым объемом переработки 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. Сырьем для него должен стать газ, поступающий по трубопроводу "Сила Сибири". Завод будет состоять из шести технологических линий, выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году. Стоимость строительства завода "Газпром" оценивал в 950 миллиардов рублей.

Предприятие будет производить 38 миллиардов кубометров в год товарного газа, поставляемого в Китай, и до 60 миллионов кубометров в год гелия. Также предприятием ежегодно будет производиться до 2,6 миллиона тонн этана, до 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана и до 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции.

Как сообщил в конце апреля глава "Газпрома" Алексей Миллер, первые технологические линии Амурского ГПЗ будут запущены в ближайшее время.