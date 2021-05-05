МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Несмотря на все препятствия, «Северный поток 2» находится в шаге от завершения. Однако Европе вскоре понадобятся другие энергоресурсы. До ста миллиардов долларов в год Россия сможет заработать на экспорте водорода, в том числе в Старый Свет. Об этом пишет колумнист РИА Новости Наталья Дембинская. Белый дом рассказал о достижениях климатического саммита

Она отмечает, что планы здесь очень амбициозные — к 2030 году контролировать 20% глобального рынка, а в итоге стать лидером. И планы Евросоюза по достижению полной углеродной нейтральности здесь как нельзя кстати.

В ЛИДЕРЫ РЫНКА

К 2050-му водород будет приносить России от 23,6 до 100,2 миллиарда долларов в год. Экспорт на мировой рынок составит от 7,9 до 33,4 миллиона тонн, говорится в проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года. Проект согласовали с компаниями, профильными ведомствами и отправили в правительство.

Разница в прогнозах объясняется тем, что пока сложно предсказать, по какому именно сценарию будет развиваться рынок водородных энергоносителей, которого пока попросту нет. Возможны крупнотоннажные перевозки от центров производства к центрам потребления по аналогии с нефтью и сжиженным природным газом (СПГ). Или, возможно, производство и потребление в рамках конкретных стран и регионов.

Россия, как потенциально крупный поставщик, заинтересована в этом рынке. В 2020-м в Энергетическую стратегию впервые включили направление "Водородная энергетика". Целью является к 2024 году экспортировать 0,2 миллиона тонн, к 2035-му — в десять раз больше.

Дембинская отмечает, что достичь этого намерены инвестициями и увеличением производства водорода на основе природного газа — в частности, с использованием возобновляемых источников и атомной энергии. Также будет уделяться особое внимание развитию отечественных низкоуглеродных технологий получения элемента номер один: пиролизом, электролизом метана и другими способами. В том числе посредством локализации зарубежных ноу-хау.

ЭКСПОРТ В АЗИЮ

У России большой потенциал коммерциализации этого направления, отмечает колумнист РИА Новости. Так, «Русатом Оверсиз» и японское Агентство по природным ресурсам и энергетике в сентябре 2019 года подписали соглашение о сотрудничестве по пилотному водородному проекту.

В феврале «Росатом» сообщил, что изучает перспективу создания производства на Сахалине для дальнейшего экспорта водорода в Японию. К 2030-му госкорпорация сможет обеспечить до 40% потребностей островного государства.

А в марте заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин коснулся этой темы в связи с поставками в Китай, Южную Корею и ту же Японию. "В частности, особый интерес представляет возможность производства водорода на территории Дальнего Востока методом парового риформинга метана с обеспечением улавливания и захоронения диоксида углерода и последующим экспортом", — отметил он.

ЗЕЛЕНЫЙ КУРС ЕВРОПЫ Moody's улучшило прогноз по мировой энергетике

Дембинская подчеркивает, что Европа не останется в стороне, и это во многом благодаря развороту к зеленой энергетике.

Так, например, Германия уже выразила готовность поддержать развитие мирового рынка водорода и взаимодействовать с потенциальными поставщиками — Саудовской Аравией и Россией (как раз в апреле Минэнерго договорилось с коллегами из Германии о сотрудничестве в сфере производства). Доктрина Берлина предполагает, что к 2050-му на водород перейдет почти вся экономика страны, включая тяжелую промышленность.

Бустером водородного экспорта может стать «Зеленая сделка» — стратегия, утвержденная Евросоюзом в 2019 году. Этот документ предполагает полную углеродную нейтральность к 2050-му и существенное сокращение импорта углеродоемкой продукции — нефти и газа.

К 2030 году эмиссию парниковых газов планируют снизить минимум на 55%.

Таким образом, до 2030-го «Зеленая сделка» особенно повлияет на ввоз угля, а после — нефти и газа. Это повысит спрос на другие энергоресурсы, в первую очередь водород.

Некоторые критики утверждают, что России здесь в общем-то ловить нечего: нужен лишь наш природный газ, сырье для извлечения водорода. Но это не совсем соответствует действительности. В Европейском союзе попросту нет достаточных мощностей для производства элемента номер один.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов рассказал в беседе с РИА Новости, что для их создания нужны огромные инвестиции. «Водород можно получать либо электролизом воды, либо переработкой природного газа. Но в Европе тогда придется строить множество ветровых и солнечных электростанций (атомные и угольные там под запретом), что требует площадей для их размещения (даже в море не везде поставишь ветряки). Или же делать установки для синтеза водорода из голубого топлива.

В любом случае понадобятся внушительные капиталовложения и далеко не все западные компании готовы на это», — объяснил он.

Поэтому условия для экспорта водорода из России более чем подходящие: расположение между двумя ключевыми рынками сбыта — Европой и Азией — плюс громадные запасы природного газа. И кроме того — мощная научно-производственная база.