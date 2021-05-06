МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в апреле выросло на 4,92% в годовом выражении, до 88,458 миллиарда кВт.ч, сообщили журналистам в Минэнерго РФ. Минэнерго изучит пути дополнительного финансирования газификации регионов

"Потребление электроэнергии в России в апреле возросло на 4,92% к аналогичному периоду прошлого года и составило 88,458 миллиарда кВт.ч", — сказали в ведомстве.

Как ранее сообщал "Системный оператор", потребление электроэнергии в марте в целом в России выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 100,1 миллиарда кВт.ч. Потребление электроэнергии за первый квартал в целом по России составило 301,5 миллиарда кВт.ч, что на 3,9% больше, чем за такой же период прошлого года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года — выше на 5%).