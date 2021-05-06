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Россияне в апреле нарастили потребление электроэнергии
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Потребление электроэнергии в России в апреле выросло на 4,92% в годовом выражении, до 88,458 миллиарда кВт.ч, сообщили журналистам в Минэнерго РФ. "Потребление электроэнергии в... ПРАЙМ, 06.05.2021
электричество, потребление, электроэнергия, россия, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в апреле выросло на 4,92% в годовом выражении, до 88,458 миллиарда кВт.ч, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.
"Потребление электроэнергии в России в апреле возросло на 4,92% к аналогичному периоду прошлого года и составило 88,458 миллиарда кВт.ч", — сказали в ведомстве.
Как ранее сообщал "Системный оператор", потребление электроэнергии в марте в целом в России выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 100,1 миллиарда кВт.ч. Потребление электроэнергии за первый квартал в целом по России составило 301,5 миллиарда кВт.ч, что на 3,9% больше, чем за такой же период прошлого года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года — выше на 5%).