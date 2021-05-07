МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло изменения в порядок биржевых торгов топливом для стабилизации цен, сообщает пресс-служба кабмина. Новые параметры топливного демпфера фактически заработали в России с мая

"Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что крупные нефтекомпании РФ обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Этот подход снижает риски монопольного ценообразования, так как многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС.

"Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объёмы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперёд. Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС", — уточняется в сообщении. Украине предрекли дефицит топлива из-за отсутствия российских поставок

Торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода, что позволит отдельным компаниям отгружать ещё больше нефтепродуктов. Кроме того, гарантируется, что реализованное на бирже топливо дойдёт до пунктов, где покупатели забирают товар.

"Принятый документ поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке, окажет сдерживающее влияние на общую инфляционную динамику", — добавляется в сообщении.