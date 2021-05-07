МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Средняя цена бензина в России в апреле выросла на 0,49% по сравнению с мартом, с начала года бензин подорожал на 3,53%, свидетельствуют материалы Росстата. Минэнерго объяснило новые правила продажи топлива

По сравнению с апрелем прошлого года розничные цены на бензин в РФ выросли на 5,92%.

Дизельное топливо за апрель подорожало на 0,3%. Цены на газомоторное топливо в апреле по сравнению с мартом снизились на 0,7%.

Также Росстат приводит данные по динамике цен за минувшую неделю. По данным ведомства, за период с 26 апреля по 4 мая средняя розничная цена на бензин в России увеличилась на 4 копейки — до 47,68 рубля за литр, на дизельное топливо — на 1 копейку, до 49,53 рубля.

Рост цен на бензин с 26 апреля по 4 мая был отмечен в 39 центрах субъектов РФ. Больше всего он подорожал в Салехарде и Магадане – на 1,1%, Мурманске – на 1%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в шести центрах субъектов РФ, больше всего — во Владивостоке и Кирове (на 0,3%).

В Москве за этот период цены на бензин выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге – не изменились.