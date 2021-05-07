МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Утвержденная правительством дорожная карта позволит выполнить поручение президента РФ об ускоренной догазификации до 2023 года домовладений в газифицированных населенных пунктах, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. В "Газпроме" рассказали, какие дома будут газифицировать бесплатно

Как напомнил Новак, план предполагает, что будет создан единый оператор газификации, который станет центром ответственности от магистрального газопровода до границы участка; единое окно для подключения; разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей.

По словам вице-премьера, которые передал представитель его аппарата, это позволит "в соответствии с поручением президента до 2023 года провести ускоренную догазификацию, то есть доведение газа до границы участка в уже газифицированных населенных пунктах". Он подчеркнул, что это будет сделано за счет средств оператора, а не граждан.

"Будет определен минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить возможность злоупотребления и завышения цены на строительство в границах участка", — также сообщил вице-премьер.

"Таким образом, доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома, в соответствии с разработанной Минэнерго дорожной картой, не будет являться критерием для бесплатного подключения. Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объеме до 2023 года", — добавил Новак.

Президент РФ Владимир Путин ранее в мае поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов России, "Газпромом" и иными газораспределительными организациями обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения).