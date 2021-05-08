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"Газпром" предложил обеспечивать бесплатным газом мемориалы Вечного огня
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"Газпром" предложил правительству бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах присутствия компании, заявил генеральный директор "Газпром... ПРАЙМ, 08.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. "Газпром" предложил правительству бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах присутствия компании, заявил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.
"В преддверии Дня Победы по инициативе председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Борисовича Миллера мы решили обратиться к правительству РФ с предложением утвердить распоряжением перечень Вечных огней и Огней памяти в регионах работы группы "Газпром". И предложили установить стоимость природного газа для этих объектов в 0 рублей", — сказал Густов в эфире телеканала НТВ.
"Уверен, что в этой инициативе нас поддержит не только правительство РФ, но и поставщики природного газа в других регионах страны", — добавил он.
"Газпром межрегионгаз" с 2015 года проводит всероссийскую акцию "Священный долг. Вечная память". В ее рамках компания проводит техническое обслуживание мемориалов с Вечным огнем, работы по реконструкции памятников и их переводу на постоянное сетевое газоснабжение.