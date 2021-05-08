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https://1prime.ru/energy/20210508/833624008.html
Мексиканский НПЗ возобновил работу после пожара
Энергетика
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Президент Мексики сообщил о запуске нефтеперерабатывающего завода Ласаро Карденаса в штате Веракрус, остановленного месяц назад из-за сильного пожара. "Работники и техники НПЗ... ПРАЙМ, 08.05.2021
мексика, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МЕХИКО, 8 мая — ПРАЙМ. Президент Мексики сообщил о запуске нефтеперерабатывающего завода Ласаро Карденаса в штате Веракрус, остановленного месяц назад из-за сильного пожара.
"Работники и техники НПЗ вновь запустили производство бензина за один месяц, это исключительное достижение", — сказал президент в видеообращении из Минатитлана, которое опубликовано в его Twitter.
Политик добавил, что правительство намерено продолжать реконструкцию нефтеперерабатывающих мощностей и "спасать Pemex" для блага граждан страны.
В результате пожара на НПЗ в мексиканском штате Веракрус 7 апреля двое сотрудников предприятия и пять пожарных получили легкие травмы, из соображений безопасности предприятие было полностью остановлено.