МЕХИКО, 8 мая — ПРАЙМ. Президент Мексики сообщил о запуске нефтеперерабатывающего завода Ласаро Карденаса в штате Веракрус, остановленного месяц назад из-за сильного пожара.

"Работники и техники НПЗ вновь запустили производство бензина за один месяц, это исключительное достижение", — сказал президент в видеообращении из Минатитлана, которое опубликовано в его Twitter.

Политик добавил, что правительство намерено продолжать реконструкцию нефтеперерабатывающих мощностей и "спасать Pemex" для блага граждан страны.

В результате пожара на НПЗ в мексиканском штате Веракрус 7 апреля двое сотрудников предприятия и пять пожарных получили легкие травмы, из соображений безопасности предприятие было полностью остановлено.