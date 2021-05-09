МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Отбор проектов строительства генерации для БАМа и Транссиба в Бодайбинском районе Иркутской области должен пройти до конца 2021 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. В РЖД рассказали о перспективах развития БАМа

"Мы должны его провести до конца года", — ответил он на вопрос о сроках проведения технологически нейтрального отбора проектов строительства генерации для БАМа и Транссиба в Бодайбинском районе.

В декабре прошлого года замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс заявил журналистам, что стоимость строительства новых энергообъектов для БАМа и Транссиба на Дальнем Востоке может быть частично компенсирована за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири.

Сниккарс также пояснял, что закон предусматривает конкурсную процедуру отбора проектов строительства новой генерации для включения в перечень объектов, субсидируемых за счет надбавки, а в случае с модернизацией существующей генерации — прямое обращение компаний за поддержкой. В ситуации с энергообъектами для БАМа и Транссиба как раз может использоваться механизм конкурса, отмечал он.

В апреле был опубликован подготовленный Минэнерго РФ проект постановления правительства о проведении отборов по строительству генерирующих объектов на новых площадках в Бодайбинском районе Иркутской области. Предполагается, что поставщик, который будет признан победителем, заключит долгосрочные договоры с потребителями ценовых зон энергорынка (европейская часть РФ, Урал, Сибирь) на срок 20 лет.

Об интересе участвовать в отборе новой генерации для БАМа и Транссиба сообщало "Интер РАО". Принять участие в отборе намерена и "Эн+ Груп" с проектом Тельмамской ГЭС. "Газпром энергохолдинг" также может поучаствовать в отборе и приоритетно для себя рассматривает проекты газовых электростанций.