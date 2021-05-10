МЕХИКО, 10 мая — ПРАЙМ. Мексиканский судья, которого президент страны ранее обвинил в пристрастии, временно остановил применение уже третьей федеральной реформы правительства — закона об углеводородах, которая была направлена на борьбу с контрабандой и защиту стабильности нефтегазового сектора.

"Положение (реформы — ред.) обеспечивает конкурентное преимущество для определенных участников рынка, нарушая защищенное Конституцией фундаментальное право на свободную экономическую конкуренцию… такие преимущества могут способствовать восстановлению монопольной роли Petróleos Mexicanos (Pemex), которую она играла до реформы энергетики (2013 года — ред.), что, несомненно, будет означать неудачу для развития всего сектора", — заявил в ходе рассмотрения дела судья Второго окружного суда Мехико по административным делам Хуан Пабло Гомес Фиерро, его слова приводит на своем сайте газета Milenio. Новак: Углеводороды будут занимать львиную долю в энергетике даже 30 лет спустя

Положение реформы закона об углеводородах, которое суд счел антиконституционным, запрещает владельцам концессий и разрешений субподрядных организаций для управления и контроля объектами нефтегазового сектора. По мнению судьи Гомеса Фиерро, оно дает государственной нефтегазовой Pemex исключительные права в отношении этого типа контрактов.

По словам президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, реформа закона об углеводородах направлена в основном на предотвращение контрабанды топлива. Номинальный объем поставок бензина в рамках выданных с 2013 года концессий и разрешений втрое превышал потребности страны в топливе, а некоторые лица получали до десяти контрактов — с целью спекуляции на топливном рынке. Часть держателей разрешений никогда не использовали их по назначению, и теперь отказывается от них из-за необходимости платить налоги, которые им ранее прощали.

В период с конца марта 2021 года судья Второго окружного суда Мехико по административным делам Хуан Пабло Гомес Фиерро последовательно заблокировал три ключевых правительственных реформы. Ранее он применил меры конституционной защиты для всех компаний энергетического сектора, остановив реформу, которая изменяет приоритет в государственных закупках электричества у производителей, а также временно остановил реформу закона о телекоммуникациях, запрещающую анонимное использование мобильной связи в целях общественной безопасности. Лопес Обрадор для преодоления судебных запретов на исполнение новых законов намерен провести референдум и изменить конституцию.

По словам президента Мексики, судья Гомес Фиерро выступает в своих решениях на стороне влиятельных предпринимателей, а чтобы избежать таких ситуаций в будущем, стране срочно необходима реформа судебной власти.

Реформа закона об углеводородах, принятая конгрессом 22 апреля 2021 года, позволяет властям оперативно отзывать разрешения, которые выдаются на все отдельные аспекты работы с углеводородами, от разведки до продажи конечным потребителям, экспорта и импорта, если возникнет "непосредственная угроза национальной, энергетической безопасности или экономике". Кроме того, регуляторы рынка с целью обеспечения непрерывной работы компаний и интересов потребителей получают возможность брать на себя управление этими компаниями и ресурсами, включая замену и частичную замену персонала внешним подрядчиком.

Согласно тексту инициативы, она призвана исправить негативные последствия энергетической реформы его предшественника Энрике Пенья Ньето, которая была одобрена в 2013 году — тогда власти Мексики перешли от государственной монополии в отрасли к свободному рынку, на котором импортом и торговлей бензином могут заниматься частные лица и компании. В настоящий момент Мексика занимает первое место в мире по объему импорта бензина, а также закупает за рубежом нефть для своих НПЗ.