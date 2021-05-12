ВАРШАВА, 12 мая — ПРАЙМ. Польша создает крупный энергетический концерн на базе топливного концерна Orlen с 50% участием государства, заявил вице-премьер правительства Польши, министр государственных активов Яцек Сасин на пресс-конференции в среду в Варшаве. МЭА прогнозирует активный прирост мощностей в "зеленой" энергетике

"Мы создаем польский мультиэнергетический концерн", — сказал Сасин, отметив, что в ходе этой работы объединены будут несколько компаний.

Он уточнил, что речь идет о поглощении Orlen таких крупных энергетических компаний, как Lotos и PGNiG.

"Совет министров принял декларацию, которая на практике означает, что Lotos и PGNiG будут поглощены Orlen", — рассказал Сасин.

По его словам, поглощение произойдет путем увеличения доли Orlen в Lotos и PGNiG. "В результате доля государства в Orlen увеличится с нынешних примерно 27% до 50%, что гарантирует решающий голос в управлении фирмой", — пояснил Сасин.