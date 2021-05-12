МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Проект об ограничении экспорта бензина из РФ будет рассмотрен в правительстве на этой неделе, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Мишустин рассказал, что обеспечит рост российской экономики

"Закон еще не принят, законопроект на этой неделе будет правительством рассмотрен. Мы надеемся, что нас поддержат депутаты в весеннюю сессию в Государственной думе и примут соответствующие изменения в Налоговый кодекс", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

В то же время он отметил, что ситуация на топливном рынке РФ стабильна, власти и компании совместно приняли меры для обеспечения этими ресурсами, а кабмин также следит за уровнем цен.

"На сегодняшний день ситуация достаточно стабильная на рынке, были предприняты все необходимые меры правительством РФ вместе с нашими компаниями, которые работают на этом рынке, для того чтобы обеспечить наличие ресурсов необходимых нефтепродуктов, запасы которых даже выше, чем в прошлом году", — сказал вице-премьер.

Новак также отметил, что уровень цен на топливо поддерживается правительством на уровне, примерно соответствующем инфляции. "Это особая задача, которая стоит перед правительством", — подчеркнул он.