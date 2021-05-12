МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рекомендовала компаниям обеспечить необходимые запасы авиакеросина на случай роста спроса при ослаблении ограничений на зарубежное транспортное сообщение, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Голикова оценила перспективы открытия авиасообщения с новыми странами

Он отметил, что Минэнерго следит, чтобы на рынке был необходимый объем не только бензина и дизельного топлива, но и авиакеросина. "Мы, конечно, должны превентивно смотреть на развитие ситуации, прогнозировать. Мы видим, что в летний период может, действительно, сложиться ситуация по значительному увеличению объема авиаперевозок в случае снижения локдаунов, в том числе увеличение перевозок по заграничным направлениям", — сказал он.

"Поэтому, конечно, нужно, чтобы было необходимое количество керосина авиационного для обеспечения перевозок. И на биржевом комитете, который проводила ФАС, была дана рекомендация авиационным и нефтяным компаниям обеспечить необходимые объемы авиакеросина не только для текущих потребностей, но и с прогнозом на среднесрочную перспективу на несколько месяцев вперед, понимая, что может быть рост объема потребления, рост спроса", — добавил Новак.