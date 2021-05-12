МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в апреле 2021 года составила 90 миллиардов кВт.ч, что на 5,7% больше выработки в апреле прошлого года, следует из данных Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС). МЭА прогнозирует активный прирост мощностей в "зеленой" энергетике

Отмечается также, что электростанции в Единой энергосистеме (ЕЭС) России в апреле 2021 года выработали 88,6 миллиарда кВт.ч, что на 5,9% больше показателя годичной давности.

За четыре месяца 2021 года выработка электроэнергии в России в целом составила 398,3 миллиарда кВт.ч, что на 5,1% больше объема выработки в январе-апреле 2020 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за первые четыре месяца 2021 года составила 392,3 миллиарда кВт.ч, что на 5,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния 29 февраля високосного 2020 года рост выработки за январь-апрель 2021 года составил по ЕЭС России 6,1%, по России в целом 6%.

Потребление электроэнергии в апреле 2021 года в целом по России составило 88,5 миллиарда кВт.ч, что на 5% больше аналогичного показателя 2020 года. В том числе потребление электроэнергии в ЕЭС России в апреле 2021 года составило 87,2 миллиарда кВт.ч, что на 5,1% больше объема потребления за апрель 2020 года.

Потребление электроэнергии за первые четыре месяца 2021 года в целом по России составило 390,1 миллиарда кВт.ч, что на 4,1% больше, чем за такой же период 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5%). В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 384,1 миллиарда кВт.ч, что на 4,2% больше, чем в январе-апреле 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,1%).

Ранее в мае Минэнерго РФ сообщало, что потребление электроэнергии в России в апреле выросло на 4,92% в годовом выражении, до 88,458 миллиарда кВт.ч. При этом с начала года показатель составил 390,022 миллиарда кВт.ч, что на 4,1% превышает потребление за аналогичный период прошлого года.