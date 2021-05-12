ВАШИНГТОН, 12 мая — ПРАЙМ. Ряд региональных рынков бензина в США столкнулись с паническим спросом на фоне кибервзлома Colonial Pipeline, сообщил на телефонном брифинге вице-президент крупнейшей отраслевой ассоциации API Фрэнк Маккиарола. Во Флориде ввели чрезвычайное положение после атаки на Colonial Pipeline

"Панические покупки и запасы привели к резкому скачку спроса на некоторых региональных рынках, что еще больше усугубило давление на систему", — сказал Маккиарола, чья профессиональная ассоциация объединяет большинство производителей нефти и газа в США.

"В дополнение к перебоям с поставками в системе мы видим также всплеск спроса. Ситуация теперь ухудшается паникой и попытками запастись (бензином) впрок. мы призываем потребителей избегать ненужных покупок", — добавил Маккиарола.

По его словам, даже и без трудностей с поставками подобный неожиданный рост спроса может создать дефицит на рынке.

Аналогичные призывы высказали в ходе брифинга представители торгово-энергетического лобби, объединения операторов бензовозов и национальной ассоциации магазинов шаговой доступности, которые часто работают как бензоколонки.

"Недостатка в бензине нет, есть задержка с поставками", — заявил, в частности, представитель ассоциации, объединяющих 250 компаний-операторов бензовозов. По его словам, тысячи бензовозов задействованы в экстренном снабжении рынка.

Ранее в Colonial Pipeline заявили, что этот крупнейший оператор трубопроводов в США отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Компания надеется восстановить работу к концу недели. Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива. Власти также приостановили ряд экологических стандартов, чтобы облегчить торговлю, и объявили о готовности ослабить ограничения для иностранных танкеров.

Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом президент Джо Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.