МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Задолженность населения на розничном рынке электроэнергии в России за первый квартал 2021 года выросла на 11%, до 73,9 миллиарда рублей, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова. Выработка электроэнергии в России в марте выросла на 5,7%

При этом задолженность по отношению к показателю на конец февраля снизилась на 6%. В то же время по сравнению с показателем на конец марта прошлого года задолженность населения выросла на 20,2%. В целом долги на розничном рынке электроэнергии на конец марта составили 333,2 миллиарда рублей, что на 11,7% выше, чем аналогичный показатель прошлого года.

Как отметил Чернов, "в красной зоне находятся практически все группы потребителей, кроме промышленной группы и населения, тем не менее по населению с уровнем расчетов 94,5% — это лучше на 0,5 (процентного пункта — ред.), чем в прошлом году, но тем не менее это худший показатель в группе".

За первый квартал уровень расчетов на розничном рынке составил 95,1%, это на 0,5 (процентного пункта- ред.) хуже, чем за аналогичный период прошлого года. "Тем не менее на розничном рынке нам удалось практически снивелировать худший результат по январю, где отставание было 6,9 (процентного пункта — ред.) и уровень расчетов чуть превышал 80%", — заключил он.