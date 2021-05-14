МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о корректировке демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на топливо, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. В правительстве оценили потери ФНБ из-за донастройки демпфера для топлива

Указанные в законопроекте нормы фактически заработали с 1 мая этого года, хотя закон будет принят позже. Согласно законопроекту, условная цена бензина в формуле демпфера будет поэтапно снижаться до 2023 года, а после — индексироваться на 3%. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года снизится до 3% с 5%.

В абсолютных цифрах условная цена бензина в формуле до конца года составит 52 300 рублей за тонну, в течение 2022 года она будет равна 55 200 рублям за тонну, в 2023 году — 56 900 рублям, в 2024 году — 58 650 рублям. А условная цена для дизельного топлива в нынешнем году сохранится на уровне 50 700 рублей за тонну, в течение 2022 года она будет равна 52 250 рублям за тонну, в 2023 году — 53 850 рублям, в 2024 году — 55 500 рублям за тонну.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива. Мишустин заявил о необходимости наращивать выпуск качественного топлива

Принятие и реализация законопроекта, согласно финансово-экономическому обоснованию, может потребовать расходов федерального бюджета в размере 13,8 миллиарда рублей в 2021 году, 42,4 миллиарда рублей в 2022 году, 85,5 миллиарда рублей в 2023 году, 125,9 миллиарда рублей в 2024 году.

Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее говорил, что выпадающие доходы бюджетной системы из-за корректировки демпфирующего механизма в 2021 году не превысят 50 миллиардов рублей, причем речь идет не о потерях федерального бюджета, а о выпадающих доходах ФНБ, поскольку изменение параметров в демпфер уменьшает трансфер в фонд. Минэнерго ранее оценивал расходы бюджетной системы от корректировки демпфера 2021-2023 годах в 350 миллиардов рублей, отмечая, что примерно половину этих потерь компенсируют за счет увеличения НДПИ на нефть.