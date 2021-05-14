2021-05-14T12:26:16+03:00
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2021-05-14T12:26:16+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210514/833661866.html
Минэнерго оценило объем потребления энергии в России в 2021 году
Энергетика
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Потребление электроэнергии в России по итогам 2021 года может превысить уровень 2019 года на 1% при сохранении тенденции роста спроса, заявил министр энергетики Николай Шульгинов... ПРАЙМ, 14.05.2021
потребление, энергетика, электроэнергия, минэнерго рф, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России по итогам 2021 года может превысить уровень 2019 года на 1% при сохранении тенденции роста спроса, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
"Если смотреть на ситуацию сегодняшнего дня, то да", — ответил Шульгинов на вопрос о восстановлении в России спроса на электроэнергию до допандемийного уровня в интервью журналу "Энергетическая политика".
"Первые три месяца 2021 года были очень холодные. Если убрать этот фактор, то мы идём примерно на 2,5% выше показателей прошлого года. В случае сохранения тенденции будет превышение показателей потребления 2019 года ориентировочно на 1%", — добавил он.
Потребление электроэнергии в России в 2019 году, по данным "Системного оператора", снизилось на 0,1% по сравнению с предыдущим годом, до 1,075 триллиона кВт.ч.