МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России по итогам 2021 года может превысить уровень 2019 года на 1% при сохранении тенденции роста спроса, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. Долг россиян за электроэнергию в начале года вырос на 11%

"Если смотреть на ситуацию сегодняшнего дня, то да", — ответил Шульгинов на вопрос о восстановлении в России спроса на электроэнергию до допандемийного уровня в интервью журналу "Энергетическая политика".

"Первые три месяца 2021 года были очень холодные. Если убрать этот фактор, то мы идём примерно на 2,5% выше показателей прошлого года. В случае сохранения тенденции будет превышение показателей потребления 2019 года ориентировочно на 1%", — добавил он.

Потребление электроэнергии в России в 2019 году, по данным "Системного оператора", снизилось на 0,1% по сравнению с предыдущим годом, до 1,075 триллиона кВт.ч.