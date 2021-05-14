КИЕВ, 14 мая — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины ввел госрегулирование цен на нефтепродукты до окончания действия карантина из-за коронавируса, граничные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива составят до 0,25 доллара на литр, бензина – до 0,18 доллара на литр, передает интернет-издание LB.ua в пятницу со ссылкой на постановление правительства. Украине предрекли дефицит топлива из-за отсутствия российских поставок

"Установить на период карантина граничный уровень торговой надбавки в размере: не выше 7 гривен на 1 литр, которые начисляются к средней стоимости дизельного топлива… не выше 5 гривен, которые начисляются к средней стоимости бензина автомобильного", — говорится в фотокопии постановления.

В постановлении говорится, что средняя стоимость дизельного топлива и бензина должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц. Правительство также возложило обязательства проводить такие расчёты на компанию "Нафтогаз Украины".

На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах страны. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Сейчас карантин введен до 30 июня, но премьер-министр страны Денис Шмыгаль не исключал его продления до августа. Зеленский отчитался о борьбе с олигархами

По данным государственного комитета статистики страны, цены на бензин на Украине в первом квартале текущего года выросли в среднем на 15%. А согласно данным рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, граждане Украины могли купить наименьшее количество топлива на свои среднемесячные зарплаты.

При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января (для Украины — по итогам декабря прошлого года). Изменение цен было рассчитано в национальной валюте стран.