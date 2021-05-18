МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "Газпром" пока изучает проекты в сфере водородной энергетики на уровне научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), в том числе ведет разработки с немецкими партнерами, заявил зампред правления компании Олег Аксютин. "Газпром" поделился планами по строительству новых трубопроводов в Европу

"На сегодняшний день инвестиции в инвестиционной программе "Газпрома" на создание мощностей водорода нет. Сейчас все эти работы находятся на уровне НИОКР", — сказал Аксютин в ходе пресс-конференции.

В частности, "Газпром" сотрудничает Томским государственным университетом, Самарским государственным университетом по направлению получения водорода методом пиролиза без выделения CO2. "У нас есть также работы, которые мы ведем с ОДК, по созданию серийной установки получения метановодорода на объектах", — добавил топ-менеджер.

Кроме того, "Газпром" работает над водородными проектами и с Германией, однако речь пока также идет о "пилотах". "В том числе (ведется изучение — ред.) условий хранения водорода, возможности транспортировки по газопроводам. Пока полностью ясные ответы еще не получены. Второе направление — это вопрос получения водорода традиционным методом с захоронением CO2. Действительно, в рамках Российско-Германского сырьевого форума такие обсуждения состоялись", — сообщил Аксютин. "Газпром" изучит цель по достижению к 2050 году углеродной нейтральности

Топ-менеджер подчеркнул, что для выхода на экономически обоснованный проект сейчас нужно понимание очень многих нюансов, включая наличие или отсутствие необходимости в разработки новых материалов, унификации регуляторики и другое.

"Конечно, я понимаю, хочется, чтобы все это быстро шло, развивалось, но на самом деле и газовая система не сразу создавалась: шаг за шагом, поэтапно, с отдельных газопроводов, с отдельных свойств газа. Примерно этот же путь мы и идем. Может быть быстрее, конечно, учитывая опыт по метану, но его надо пройти. По-другому просто, наверное, не получится, не понимая всего того, что несет в себе водород", — заключил он.