МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи дали старт строительству новых атомных блоков в Китае.

В среду прошла церемония начала сооружения четырех новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу".

"Начинайте работу", — сказал Путин.

Россия и Китай имеют опыт длительного и тесного сотрудничества в атомной отрасли. С участием РФ в КНР уже были построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Москва и Пекин взаимодействуют и в проекте строящегося в КНР энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600.

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков № 1 и № 2 с реакторами ВВЭР-1000 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в декабре 2017 года, четвертый был передан в эксплуатацию в декабре 2020 года, на них также работают реакторы ВВЭР-1000. Сейчас стороны готовятся к началу строительства четвертой очереди (блоки № 7 и № 8) Тяньваньской АЭС. В соответствии с ранее подписанным контрактом российская сторона будет проектировать так называемый ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков. Неопытным инвесторам ограничат доступ к сложным финансовым продуктам

В июне 2019 года Росатом и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение энергоблоков № 3 и № 4 АЭС "Сюйдапу" на северо-востоке Китая в провинции Ляонин, округ Хулудао. Это два энергоблока российского дизайна также с реакторами ВВЭР-1200. Ранее сообщалось, что сооружение блока № 3 намечено начать в октябре 2021 года, блока № 4 – в августе 2022 года. Пуск блока № 3 запланирован на 2027 год, блока № 4 – на 2028 год.