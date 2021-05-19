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https://1prime.ru/energy/20210519/833701579.html
В Германии оценили сообщения о снятии санкций с компании Nord Stream 2
Энергетика
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Байден демонстрирует разумность, а не слабость, отказываясь от санкций против оператора Nord Stream 2, заявил глава комитета бундестага ФРГ. Представитель же МИД ФРГ Андреа Зассе... ПРАЙМ, 19.05.2021
северный поток 2, сша, россия, санкции, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Байден демонстрирует разумность, а не слабость, отказываясь от санкций против оператора Nord Stream 2, заявил глава комитета бундестага ФРГ.
Представитель же МИД ФРГ Андреа Зассе заявила на брифинге, что доклад США по санкциям в отношении "Северного потока 2" пока не представлен Берлину, ФРГ ведет очень доверительные переговоры с Вашингтоном по данному вопросу.
"Доклад в деталях не представлен нам еще… Об этом докладе мы не можем сейчас спекулировать, потому что он нам не представлен, но могу заверить вас, что… по этому вопросу мы находимся в очень доверительном контакте с американской администрацией", — сказала Зассе.
"Мы приняли сообщения СМИ по этому вопросу к сведению, с моей стороны сейчас нет новой информации по комплексу "Северный поток 2", — заявила также присутствующая на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.