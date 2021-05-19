МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Байден демонстрирует разумность, а не слабость, отказываясь от санкций против оператора Nord Stream 2, заявил глава комитета бундестага ФРГ. СМИ сообщили о планах США снять санкции с оператора "Северного потока 2"

Представитель же МИД ФРГ Андреа Зассе заявила на брифинге, что доклад США по санкциям в отношении "Северного потока 2" пока не представлен Берлину, ФРГ ведет очень доверительные переговоры с Вашингтоном по данному вопросу.

"Доклад в деталях не представлен нам еще… Об этом докладе мы не можем сейчас спекулировать, потому что он нам не представлен, но могу заверить вас, что… по этому вопросу мы находимся в очень доверительном контакте с американской администрацией", — сказала Зассе.

"Мы приняли сообщения СМИ по этому вопросу к сведению, с моей стороны сейчас нет новой информации по комплексу "Северный поток 2", — заявила также присутствующая на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.