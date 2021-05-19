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https://1prime.ru/energy/20210519/833704399.html
"Интер РАО" приобрела 11 крупных строительно-инжиниринговых компаний
Энергетика
Новости
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Группа "Интер РАО" приобрела 11 крупных строительно-инжиниринговых компаний, оказывающих услуги для электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства, сообщила компания. "Группа... ПРАЙМ, 19.05.2021
интер рао, электроэнегетика, новости, энергосети, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Группа "Интер РАО" приобрела 11 крупных строительно-инжиниринговых компаний, оказывающих услуги для электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства, сообщила компания.
"Группа "Интер РАО" завершила сделки по приобретению 100% долей участия в уставном капитале 11 крупных строительно-инжиниринговых компаний, оказывающих услуги для субъектов сектора электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства", — говорится в сообщении.
Кроме того, "Интер РАО" также приобрела компанию "Сигма", которая оказывает комплексные услуги для цифровизации российской энергетики и сектора ЖКХ. Суммы сделок не уточняются.
Компания отмечает, что сделки были совершены в рамках утверждённой в 2020 году среднесрочной стратегии развития "Интер РАО" на период до 2025 года с перспективой до 2030 года, которая предполагает более чем двукратный рост выручки и EBITDA к 2030 году по сравнению с 2019 годом в том числе за счёт приобретения новых активов и диверсификации бизнеса.
Для реализации стратегии планируется инвестировать до 1 триллиона рублей, значительная часть которых будет ориентирована на строительство новых масштабных проектов в отрасли и модернизацию имеющихся мощностей.