МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Группа "Интер РАО" приобрела 11 крупных строительно-инжиниринговых компаний, оказывающих услуги для электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства, сообщила компания. Совет директоров ОГК-2 рекомендовал дивиденды за 2020 год

"Группа "Интер РАО" завершила сделки по приобретению 100% долей участия в уставном капитале 11 крупных строительно-инжиниринговых компаний, оказывающих услуги для субъектов сектора электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства", — говорится в сообщении.

Кроме того, "Интер РАО" также приобрела компанию "Сигма", которая оказывает комплексные услуги для цифровизации российской энергетики и сектора ЖКХ. Суммы сделок не уточняются.

Компания отмечает, что сделки были совершены в рамках утверждённой в 2020 году среднесрочной стратегии развития "Интер РАО" на период до 2025 года с перспективой до 2030 года, которая предполагает более чем двукратный рост выручки и EBITDA к 2030 году по сравнению с 2019 годом в том числе за счёт приобретения новых активов и диверсификации бизнеса.

Для реализации стратегии планируется инвестировать до 1 триллиона рублей, значительная часть которых будет ориентирована на строительство новых масштабных проектов в отрасли и модернизацию имеющихся мощностей.