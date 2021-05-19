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Блумберг: США отказались от санкций против оператора "Северного потока 2"
Энергетика
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Администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В... ПРАЙМ, 19.05.2021
санкции, россия, северный поток 2, сша, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 19 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В докладе, который был представлен в среду конгрессу США, госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, однако Белый дом решил отказаться от введения санкций по причинам, связанным с национальной безопасностью.