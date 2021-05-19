ВАШИНГТОН, 19 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Что взамен. США готовы смягчиться к "Северному потоку 2"

В докладе, который был представлен в среду конгрессу США, госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, однако Белый дом решил отказаться от введения санкций по причинам, связанным с национальной безопасностью.