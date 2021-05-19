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США планируют препятствовать окончанию строительства "Северного потока 2"
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США по-прежнему намерены использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить "Северный поток 2", заверила журналистов представитель госдепартамента Джалина... ПРАЙМ, 19.05.2021
северный поток 2, сша, россия, газ, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 19 мая — ПРАЙМ. США по-прежнему намерены использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить "Северный поток 2", заверила журналистов представитель госдепартамента Джалина Портер.
"Администрация привержена использованию всех доступных дипломатических инструментов, чтобы не позволить завершить "Северный поток 2", — сказала Портер.
По ее словам, США намерены продвигать "энергетическую безопасность Европы", чтобы не допустить "хищнического поведения России". Москва эти обвинения в прошлом опровергала.
Администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В докладе, который был представлен в среду конгрессу США, госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, однако Белый дом решил отказаться от введения санкций по причинам, связанным с национальной безопасностью. Агентство уточняет, что санкции все же формально будут введены в качестве символического шага, но их тут же приостановят, то есть де-факто они действовать не будут.