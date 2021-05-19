ВАШИНГТОН, 19 мая — ПРАЙМ. США по-прежнему намерены использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить "Северный поток 2", заверила журналистов представитель госдепартамента Джалина Портер. Блумберг: США отказались от санкций против оператора "Северного потока 2"

"Администрация привержена использованию всех доступных дипломатических инструментов, чтобы не позволить завершить "Северный поток 2", — сказала Портер.

По ее словам, США намерены продвигать "энергетическую безопасность Европы", чтобы не допустить "хищнического поведения России". Москва эти обвинения в прошлом опровергала.

Администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники.

В докладе, который был представлен в среду конгрессу США, госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, однако Белый дом решил отказаться от введения санкций по причинам, связанным с национальной безопасностью. Агентство уточняет, что санкции все же формально будут введены в качестве символического шага, но их тут же приостановят, то есть де-факто они действовать не будут.