МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Правительство РФ в марте утвердило долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ). В соответствии с этой программой к 2030 году производство СПГ в Росси достигнет 140 млн, а выручка от экспорта российского СПГ может составить не менее $150 млрд. Тамбейская группа месторождений с гигантскими запасами газа рассматривается как ресурсная база для увеличения производства СПГ. Лицензиями на разработку месторождений этой группы владеет "Газпром", но среди российских компаний только "Новатэк" имеет опыт реализации масштабных проектов в области производства СПГ. Соперничество между двумя компаниями за обладание Тамбейской группой обострилось.

В начале недели глава "Новатэка" Леонид Михельсон встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что компания до 2030 года способна создать дополнительные мощности по производству СПГ в объеме 26 млн т/г. Ресурсной базой для производства СПГ в таком объеме могла бы стать Тамбейская группа. По сообщениям информированных источников, Михельсон затронул вопрос владения тамбейскими месторождениями во время встречи с президентом, но официально об этом не сообщалось. Западные компании через 15 лет вычерпают всю нефть

"НОВАТЭК" – ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПГ

"Новатэк" в партнерстве с зарубежными компаниями успешно завершил проект "Ямал СПГ", а в настоящее время реализует еще более крупный проект "Арктик СПГ – 2".

Несмотря на связанные с пандемией коронавируса трудности, в прошлом году предприятия "Новатэка" продолжали стабильно работать. Завод "Ямал СПГ" выпустил продукции на 14% больше, чем установленная мощность. Такие производственные показатели в кризисный год свидетельствуют об эффективной работе предприятия.

Установленная мощность "Ямал СПГ" составляет 16,5 млн т/г – три производственные линии по 5,5 млн т/г каждая. Завод был запущен в эксплуатацию на полную мощность в конце 2018 года – раньше установленного срока. "Ямал СПГ" стал вторым крупнотоннажным СПГ-заводом в России. Первый завод мощностью 9,6 млн т/г построила на Сахалине компания Shell в рамках проекта Sakhalin Energy.

После запуска "Ямал СПГ на полную мощность Россия стала одним из крупнейших производителей СПГ в мире. При этом 5% от мирового производства СПГ приходится на компанию "Новатэк".

Достижения "Новатэк" выглядели бы более солидными, если бы состоялся запуск дополнительной производственной линии "Ямал СПГ" мощностью до 1 млн т/г, которая построена с использованием российского оборудования и отечественной технологии "Арктический каскад". Ее запуск планировался в прошлом году, но откладывался несколько раз. В конце апреля этого года Михельсон сообщил, что это долгожданное событие произойдет в ближайшие две-три недели.

Сейчас "Новатэк" успешно реализует второй масштабный проект – строительство завода "Арктик СПГ – 2" мощностью 19,8 млн т/г на полуострове Гыдан. В прошлом во время пика пандемии коронавируса реализация проекта не была остановлена несмотря на трудности с проектным финансированием, что является заслугой руководства "Новатэка". Проект оценивается в $21,3 млрд – значительно меньше, чем "Ямал СПГ", на который было потрачено $27 млрд.

"Новатэк" планирует, как и в случае с "Ямал СПГ", начать эксплуатацию "Арктик СПГ – 2" с опережением ранее намеченного срока. Во время встречи с президентом Михельсон обещал, что первая линия будет запущена в 2023, вторая – в 2024, а третья – в 2025 году. Ранее запуск третьей линии планировался в 2026 году.

По словам главы "Новатэка", локализация – использование отечественного оборудования – на "Ямал СПГ" составила около 30%, на "Арктик СПГ – 2" превысит 50%, а на новых проектах достигнет 70%.

Достижения компании в области производства СПГ неоспоримы. Проекты компании в области производства СПГ способствуют созданию собственных технологий, новых рабочих мест, локализации производства и росту ВВП России.

"Ямал СПГ" и "Арктик СПГ – 2" – экспортно-ориентированные проекты, вся продукция вывозится на международные рынки по Северному морскому пути (СМП). Навигация по СМП с Ямала в западном направлении сейчас осуществляется круглогодично, но в восточном направлении она ограничена 6-7 месяцами. В прошлом году поставки с "Ямал СПГ" начались в мае, а последние два СПГ-танкера ледового класса отправились в Юго-Восточную Азию в январе. При этом одно судно "Николай Евгенов" было повреждено льдами вынужденно встало на ремонт во французском порту Брест, куда оно добралось своим ходом. В странах Юго-Восточной Азии цены на природный газ прошлой зимой из-за ограниченного предложения подскочили рекордного уровня, превысив $1000/тыс. куб. м.

Во время встречи с президентом Михельсон обещал начать круглогодичную навигацию уже в 2023 году. Эксперты уверены, что круглогодичная навигация станет возможной только после спуска на воду сверхмощного ледокола "Лидер", строительство которого ведется на дальневосточной верфи "Звезда".

"Новатэк" при помощи правительства также построит два перевалочных комплекса вблизи Мурманска и на Камчатке. Они должны начать работу в конце 2022 – начале 2023 года. Использование перевалочных комплексов значительно снизит транспортные расходы благодаря сокращению времени фрахта дорогостоящих СПГ-танкеров ледового класса. Кроме того, по мере роста объемов перевалки комплексы могут стать центрами, где будет формироваться цена на СПГ для Северо-Западной Европы и Дальнего Востока.

Опыт "Новатэка" в области производства и транспортировки СПГ трудно переоценить. Россия вошла в число крупнейших производителей СПГ в мире и успешно конкурирует на рынках Европы и Азии с продукцией из США и Австралии.

Однако газ Тамбейской группы помимо метана содержит в большом количестве другие углеводороды, прежде всего этан, поэтому требует комплексной переработки, которую может обеспечить "Газпром". Что взамен. США готовы смягчиться к "Северному потоку 2"

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА В УСТЬ-ЛУГЕ

"Газпром" получил лицензии на Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Малыгинский и Тасийский участки в далеком 2008 году сроком на 20 лет без конкурса по распоряжению правительства. После проведения дополнительных геологоразведочных работ оказалось, что в границах лицензионных участков находится одно гигантское месторождение, запасы по категориям С1 и С2 – в соответствии с российской классификацией – достигают 7,3 трлн куб. м.

Очевидно, что "Газпром" не способен до 2028 года (срока окончания лицензий) освоить гигантские запасы Тамбейской группы в одиночку, поэтому взял в партнеры "Русгаздобычу", совместно с которой планируется построить огромный комплекс по переработке и сжижению природного газа. Этот комплекс будет способен ежегодно перерабатывать до 45 млрд куб. м газа, с большим содержанием этана. На нем планируется выпускать СПГ в объеме до 13 млн т/г, 18 млрд куб. м/г природного газа и до 3 млн т/г полиэтилена разных марок. Полученный на комплексе природный газ планируется сдавать в газотранспортную систему России.

"Газпром" демонстрирует способность обеспечить комплексную переработку газа в Усть-Луге и пытается этим обосновать право на владение Тамбейской группой после 2028 года. Однако основной ресурсной базой для этого проекта, в соответствии с должен стать газ, добываемый в Надым-Пур-Тазовском регионе.

У "Газпрома" имеется еще один мега-проект – газопровод "Сила Сибири – 2", который предусматривает поставки газа в Китай в объеме до 50 млрд куб. м/г. Для поставок газа в таком объеме также необходима ресурсная база. Однако "Сила Сибири – 2" – очень дорогостоящий проект, его экономическая целесообразность вызывает сомнения у многих экспертов. Маршрут газопровода не определен окончательно, но из предоставленной "Газпромом" информации следует, что его протяженность превысит 6 тыс. км, и проляжет он через территорию Монголии. Покупателем газа, который будет поставляться по газопроводу может быть только Китай, что создает большие риски – в случае изменений в китайском руководстве, Пекин может резко изменить свое отношение к сотрудничеству с Москвой в энергетической сфере. Проект строительства "Силы Сибири – 2" является долгосрочным, поэтому подобные риски исключать нельзя, считают многие эксперты.

"Новатэк" рассчитывает договорится "Газпромом" по поводу Тамбейской группы месторождений. СМИ сообщили, что Михельсон предложил главе "Газпрома" Алексею Миллеру продать ее, но получил отказ. Если договорится не удастся, принимать окончательное решение придется на самом высшем уровне. Аргументы в пользу передачи тамбейских месторождений во владение "Новатэка" очень весомые, но "Газпром" сдаваться не намерен и может для защиты своих интересов использовать все средства, включая административный ресурс.