МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Минэнерго России исключило дефицит топлива в стране, а также рост его цен на АЗС из-за волатильности оптовой стоимости. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве.

Бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подорожал с начала мая на 2,1%, до 53 238 рублей за тонну, Аи-95 — на 4,8%, до 57 455 рублей. По данным аналитиков "Петромаркета", на рост цены на бирже на прошлой неделе повлиял растущий спрос со стороны мелкооптовых и розничных операторов из-за сезонных ремонтов на НПЗ.

"Наблюдающаяся волатильность оптовых цен на топливо, впрочем, не повлияет на рост розничных цен на АЗС, который на текущий момент с начала года находится в пределах инфляции (+3%)", — сообщили в Минэнерго, добавив, что в мае топливный рынок продолжает находиться под влиянием растущих с начала апреля внешних котировок на нефть и нефтепродукты.

Также в Минэнерго напомнили, что уже принят ряд необходимых срочных мер для минимизации влияния мировых цен на рост внутренних оптовых и розничных цен на топливо. В частности, НПЗ нарастили запасы бензина до 1,7 миллиона тонн, увеличили выпуск топлива.

"В настоящий момент текущее производство топлива полностью удовлетворяет внутренний рынок, исключая появление ситуации дефицита топлива", — заметили в министерстве.

Кроме того, правительство РФ приняло решение о корректировке демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на топливо, чтобы поддержать экономику нефтепереработки, законопроект внесен в Госдуму. Указанные в нем нормы фактически заработали с 1 мая этого года, хотя закон будет принят позже.

"Корректировка демпферного механизма нивелирует колебания оптовых цен и позволит сдержать рост розничных цен в рамках годовой инфляции", — пояснили в Минэнерго.